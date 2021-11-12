В России создадут новые маски для защиты от коронавируса

Обсуждение новых технологий, способных усилить индивидуальную защиту от коронавируса идёт уже давно. Совместная исследовательская группа специалистов из МИФИ, Курчатовского института и других ведущих российских центров предложила отойти от привычного подхода к маскам и респираторам.

Маски недостаточно плотно прилегают к лицу и являются не самыми эффективными средствами для защиты, а респираторы затрудняют дыхание. Причём клапаны, установленные в них, отводят влагу и тепло при дыхании без фильтрации, из-за чего респираторы не защищают окружающих.

Но существует и общая проблема — эффективность фильтрующего материала. Опасными являются частицы размером несколько сотен нанометров, способные проникнуть глубоко в лёгкие, в альвеолярные отделы. Поэтому СИЗ часто оказываются бесполезными.

Учёные предложили создать нановолокно с пористой структурой. Пористые волокна способны замедлять скорость воздушного потока, что повышает вероятность захвата вирусных частиц. По словам специалистов, перспективным является использование полимерных волокон и разработки на их основе многослойных материалов. Предлагаемая четырёхслойная конструкция обеспечила эффективную фильтрацию частиц в диапазоне 50-500 нм — наиболее важном для защиты от вируса.

Их предполагается производить с помощью электроформования. С помощью этого метода можно задавать любое направление волокон и менять его при необходимости. Лучше всего, по мнению учёных, расположить волокна крест-накрест, такая сетка позволит легко дышать, но при этом будет улавливать частицы. А для их максимального эффекта нужно задавать разные потенциалы на волокнах, которые можно формировать с помощью компактных батареек, закрепляемых на респираторах и масках.

Чтобы индивидуальные средства были удобны, они должны быть действительно индивидуальны. Такого эффекта учёные предлагают достичь с помощью печатания масок и респираторов на 3D-принтерах, на основании сканов лица будущего владельца.