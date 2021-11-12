В России создадут новые маски для защиты от коронавируса

В России создадут новые маски для защиты от коронавирусаНа основе заряженных нановолокон
Обсуждение новых технологий, способных усилить индивидуальную защиту от коронавируса идёт уже давно. Совместная исследовательская группа специалистов из МИФИ, Курчатовского института и других ведущих российских центров предложила отойти от привычного подхода к маскам и респираторам.
Маски недостаточно плотно прилегают к лицу и являются не самыми эффективными средствами для защиты, а респираторы затрудняют дыхание. Причём клапаны, установленные в них, отводят влагу и тепло при дыхании без фильтрации, из-за чего респираторы не защищают окружающих.
Но существует и общая проблема — эффективность фильтрующего материала. Опасными являются частицы размером несколько сотен нанометров, способные проникнуть глубоко в лёгкие, в альвеолярные отделы. Поэтому СИЗ часто оказываются бесполезными.
Учёные предложили создать нановолокно с пористой структурой. Пористые волокна способны замедлять скорость воздушного потока, что повышает вероятность захвата вирусных частиц. По словам специалистов, перспективным является использование полимерных волокон и разработки на их основе многослойных материалов. Предлагаемая четырёхслойная конструкция обеспечила эффективную фильтрацию частиц в диапазоне 50-500 нм — наиболее важном для защиты от вируса.
Их предполагается производить с помощью электроформования. С помощью этого метода можно задавать любое направление волокон и менять его при необходимости. Лучше всего, по мнению учёных, расположить волокна крест-накрест, такая сетка позволит легко дышать, но при этом будет улавливать частицы. А для их максимального эффекта нужно задавать разные потенциалы на волокнах, которые можно формировать с помощью компактных батареек, закрепляемых на респираторах и масках.
Чтобы индивидуальные средства были удобны, они должны быть действительно индивидуальны. Такого эффекта учёные предлагают достичь с помощью печатания масок и респираторов на 3D-принтерах, на основании сканов лица будущего владельца.