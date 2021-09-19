Наука и технологии
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В России создадут очки для людей, которые видят одним глазом

Чтобы создать картинку, как при полноценном зрении
Российские специалисты готовятся к разработке инновационных очков, которые смогут эмулировать полноценное бинокулярное зрение у людей с одним видящим глазом. Сейчас проект готовится к финансированию, и, как только запустится, через 6 месяцев можно ожидать выхода таких очков на рынок.
В России создадут очки для людей, которые видят одним глазом

По словам представителя предприятия-производителя «Системы прецизионного приборостроения», очки предназначены для людей с одним видящим глазом. Со стороны невидящего глаза будет установлена непрозрачная линза, в которую будут вмонтированы видеокамера и микрокомпьютер. Камера будет двигаться синхронно со зрачком видящего глаза. С его стороны будет установлен датчик положения зрачка и оптическая линза, связанная с эмуляционным монитором, который и будет подавать картинку в реальном времени.

«Таким образом, в один видящий глаз подаётся комбинированное изображение от видеокамеры и видящего глаза, соответствующее полноценному бинокулярному зрению. В результате происходит эмуляция бинокулярного зрения на одном видящем глазе человека с помощью устройства цифровых очков», – прокомментировал свою разработку представитель предприятия.