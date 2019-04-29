В России создадут огромную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

Россвязь предложила создать Единую технологическую платформу оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях. Она охватит таксофоны, системы проводного радиовещания и каналы цифрового телевидения.

Проект представили на недавней коллегии Россвязи. За его воплощение готово взяться госпредприятие «Российские системы вещания и оповещения», которому принадлежат сети проводного радиовещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

На данный момент в России работает система оповещений через SMS-рассылки. Как отмечают в РСВО, связи общего пользования не пригодны для массового и своевременного оповещения в экстренных ситуациях.

Оповещение жителей многоквартирных домов планируется через проводные радиоприёмники, громкоговорителей на этажах, а также громкоговорители на входы в подъезды. Возможно также использовать домофоны. Жителей деревень предполагается оповещать через таксофоны. резервным каналом будет выступать каналы цифрового телевидения.