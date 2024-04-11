В России создадут открытую базу научных публикаций по теме ИИ

На Международном форуме «Открытые инновации» первый заместитель председателя правления Сбербанка, Александр Ведяхин, объявил о создании единой базы научных публикаций российских учёных, посвящённой исследованиям в области искусственного интеллекта (AI). Он отметил, что такая база стала необходимостью, поскольку сведения о публикациях российских учёных стали недоступны для государства, бизнеса и академических институтов.

База будет представлять собой систему мониторинга исследований российских учёных, принимающих участие в международных конференциях и публикующихся в признанных научных журналах. В ней будет доступен широкий спектр аналитических инструментов для поиска информации. Для обеспечения точности данных предусмотрены меры модерации и верификации, а информацию будут вносить сотрудники вузов и научных организаций.

Этот проект, созданный при участии компаний-участников Альянса в сфере искусственного интеллекта, включая Сбер, уникален тем, что представляет собой первую открытую систему такого рода, созданную бизнесом и доступную для всех. По словам Ведяхина, будет использоваться специальный аналитический инструмент, позволяющий делать выборки по разным аффилиациям исследований. Национальный исследовательский университет ИТМО выступает центром по подготовке этой базы, входящий в топ-100 вузов мирового рейтинга QS World University Rankings в категории «Data Science & Artificial intelligence». Планируется, что база станет доступной летом 2024 года.