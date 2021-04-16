В России создадут первую в мире съедобную вакцину от COVID-19

В случае, если всё пойдёт по плану, завершение доклинических испытаний новинки запланированы до конца 2021 года, пишут РИА Новости. По словам директора ИЭМ Александра Дмитриева, сами исследования в области создания съедобной вакцины стартовали ещё весной 2020 года.

Автор идеи создания подобной вакцины, Александр Суворов, заявил, что её плюсом является как простейший способ введения, так и метод формирования антител. Так, при применении вакцины оральным методом, на слизистой оболочке «формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)».