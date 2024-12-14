В России создадут платформу для постоянного мониторинга неврологических заболеваний

Специалисты Сургутского государственного университета (СурГУ) разрабатывают уникальную платформу для непрерывного мониторинга состояния пациентов с неврологическими заболеваниями. Это система в реальном времени собирает данные о самочувствии пациента, анализирует их и передаёт лечащему врачу. Эксперты уверены, что такой подход позволит существенно повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений. Промежуточные результаты работы были опубликованы в журнале «Успехи кибернетики».

По данным Всемирной организации здравоохранения, более трети людей в мире страдают от неврологических расстройств, которые становятся одной из главных причин инвалидности. Врачам важно наблюдать за состоянием пациентов, но между визитами к неврологу человеку приходится самостоятельно следить за своим самочувствием. Это увеличивает вероятность пропуска важных изменений в состоянии здоровья. Для решения этой проблемы специалисты СурГУ, в сотрудничестве с коллегами из Научно-исследовательского института системных исследований РАН, разрабатывают систему для дистанционного мониторинга.

Система будет отслеживать не только физическое состояние пациента, но и напоминать ему о приёме лекарств и записи на консультации. Для пациентов с неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, разрабатываются индивидуальные алгоритмы, которые помогут отслеживать важные симптомы. По словам Ростислава Сазикова, соавтора проекта, искусственный интеллект в системе будет анализировать медицинские данные, что обеспечит более точное понимание состояния пациента. В будущем платформа будет дополнена пульсометрами для контроля сердечного ритма.