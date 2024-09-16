В России создадут ПО для разработки лекарств будущего

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают программное обеспечение для первого в России тандемного масс-спектрометра. Прибор создаётся в НИЯУ МИФИ в рамках федерального проекта, направленного на развитие отечественного приборостроения для научных исследований. Этот масс-спектрометр поможет в качественной диагностике заболеваний и оценке содержания важных веществ в организме. На данный момент на российском рынке в основном представлены иностранные тандемные масс-спектрометры, но вскоре появятся отечественные устройства, которые ничем не будут уступать зарубежным аналогам.

Тандемная масс-спектрометрия — это один из самых точных методов идентификации химических веществ. С помощью этого метода можно «взвесить» молекулы в электрическом поле и точно определить их массу для идентификации. Такой подход позволяет быстро анализировать и количественно оценивать множество молекул в небольшом объёме биологического материала. Тандемная масс-спектрометрия используется во многих областях, включая медицину, где она помогает в диагностике заболеваний, массовом скрининге новорождённых и контроле за наркотиками. Развитие этого метода также крайне важно для фармацевтической промышленности.

Напомним, что 2023 году был создан консорциум для разработки первого тандемного масс-спектрометра, в который вошли ведущие российские научные организации. Учёные уверены, что имеющиеся у них технологии и знания позволят быстро выйти на рынок с новым прибором. Директор Института молекулярной тераностики Александр Носырев отметил, что все идеи, связанные с созданием тандемного масс-спектрометра, имеют российские корни, и инженеры смогут решить все задачи самостоятельно. Прототип прибора уже готов, а в Сеченовском Университете разрабатывают программное обеспечение для него. В сентябре начнутся испытания ПО, которое будет совместимо с двумя операционными системами — Astra, Linux и Windows.