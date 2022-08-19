В России создадут подводный аппарат для имитации подлодок

Главная задача такого аппарата — прикрытие настоящей подводной лодки, создавая её имитацию с помощью акустического рисунка. Таким образом «Суррогат-В» будет направлять противника по ложному следу, а при необходимости брать удар на себя.

Новая версия беспилотника и первый аппарат серии будет использоваться в качестве цели на военно-морских учениях. Такой подход позволит снизить стоимость манёвров и уменьшить риски, не теряя реалистичности.

«Суррогат-В» получил пусковые установки средств гидроакустического противодействия, позволяющие имитировать сложные тактические эпизоды. Беспилотник также можно использовать при испытаниях нового противолодочного вооружения и средств обнаружения подлодок.

Несмотря на заявленные цели этот беспилотник трудно поразить из-за малых размеров и манёвренности. Аппарат может использовать нескрытные методы поиска противника. Дальность плавания беспилотника составит 800 морских миль, водоизмещение аппарата — 40 тонн.

«Важной функцией "Суррогата-В" является имитация прикрываемой лодки. Ведомый может увести противника по ложному следу, выполнить отвлекающий манёвр и, наконец, принять удар на себя», — рассказал представитель ЦКБ «Рубин»