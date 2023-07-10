В России создадут полигон для испытания беспилотного транспорта

К 2025 году будет создан полигон для испытаний беспилотных технологий в автомобильной отрасли. Об этом сообщил Альберт Каримов, замглавы Минпромторга, на конференции «Иннопром-2023». Он также отметил, что ФГУП «НАМИ» в настоящее время разрабатывает этот полигон и ожидает его запуска в указанный срок.

Главной задачей полигона будет тестирование всех беспилотных технологий и создание стандартов. Каримов отметил, что на создание полигона выделены 4,5 миллиарда рублей из государственного бюджета.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал о планах создания полигона для тестирования «умных» автомобилей, трамваев и сельскохозяйственной техники. Планируется создать три полигона: один для испытаний беспилотных автомобилей в Москве и два для тестирования технологий автономности для железнодорожного транспорта и сельскохозяйственной техники в Петербурге.