В России создадут полигоны для тестирования оборудования для создания чипов

Минпромторг определил три основных направления для создания полигонов, где будут тестировать оборудование и материалы для электроники. Эти площадки предназначены для проверки в областях опто- и СВЧ-электроники, силовой и микроэлектроники, а также для работы с фотошаблонами.

По словам представителя Минпромторга, летом 2024 года начнут разрабатывать предварительные проекты полигонов и подбирать подходящие места для их размещения. Организационная структура этих площадок предполагает сотрудничество государства с производителями оборудования, фабриками и научным сообществом, с участием правительственной поддержки.

Специализированные полигоны будут оснащены российским оборудованием по мере его разработки. Они предназначены для тестирования таких технологий, как фотолитографические установки и анализаторы цепей, используемые в производстве микроэлектроники и СВЧ-электроники. Эта инициатива может значительно ускорить разработку новых технологий и снизить риски для производителей, работающих с передовыми технологиями.