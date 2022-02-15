В России создадут препарат для точечного уничтожения рака

Сообщается, что речь идёт о радиофармацевтическом препарате на основе моноклональных антител с изотопом торий-227. С его помощью врачи смогут прицельно лечить злокачественные опухоли предстательной железы.

По данным экспертов, изотоп торий-227 имеет достаточно большую относительную эффективность в вопросе «ликвидации» раковых клеток. Также именно данный класс альфа-излучателей значительно повышает выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.

Разработка препарата будет осуществляться в рамках специального конкурса. В случае, если всё пойдёт по плану, работы по созданию и проведению испытаний на лабораторных животных будут выполнены в 2022 году.