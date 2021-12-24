В России создадут препарат на основе антител от «Омикрона»

Специалисты ИБХ намерены провести совместные исследования с коллегами из 48-го института Министерства обороны. Сначала будет протестировано уже созданное рекомбинантное средство — человеческое антитело HFB30132A, которое сейчас выходит на вторую стадию клинических испытаний, которые будут проводить на лабораторных мышах.

В случае неудовлетворительной эффективности нового препарата, его можно будет легко заменить, благодаря собственной системе для клонирования и расшифровки транскриптома — метод, который был разработан для изучения совокупности РНК-молекул в клетке единичных В-клеток из крови пациентов, которые перенесли коронавирус.