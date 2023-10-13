В России создадут приложение знакомств для «элиты»

В России планируют создать высококлассный сервис для знакомств, аналог популярного Tinder, который покинул российский рынок. Идею представил Андрей Бронецкий, гендиректор «Мамбы». Этот сервис будет как клуб, где можно встретить людей с общими интересами, и он будет предоставлять доступ только к креативной и успешной аудитории. Это означает, что пользователи смогут видеть только тех, кто соответствует их запросам, и не увидят тех, кто им не подходит.

Елена Беляевских, гендиректор Loveplanet, также поддерживает идею создания приложения, которое привлечёт знаменитых и состоятельных людей. Однако она подчёркивает, что потенциальные участники будут тщательно проверены, чтобы удостовериться в их статусе и идентичности.

Евгений Довнар, гендиректор сервиса «Табор», выражает опасения, что создание аналога Tinder в России может вывести сервис в сферу эскорт-услуг. Он считает, что, ограничивая доступ к приложению только для красивых женщин, это может привести к морально сомнительным практикам, таким как проституция или мошенничеств.