В России создадут программу для управления роем дронов

В России создадут программу для управления роем дроновВ основе которой будет лежать AR и ИИ
В России начата разработка программного обеспечения для управления роем дронов. Инновационный проект взяла на себя компания Кронштадт, заключив контракт с одним из крупных отечественных производителей БПЛА. Завершение работ запланировано на 2026 год.
Программное обеспечение будет обладать широким функционалом: подготовка полётных заданий, управление целевыми нагрузками, изменение маршрутов и контроль результатов работы дронов.
Особенностью софта также станет применение технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта, что позволит одному оператору эффективно управлять всем роем из наземного пункта.
Представители Кронштадта подчеркнули возможность адаптации программы под различные модели дронов. Оператор будет выдавать задачу ведущему беспилотнику, который, благодаря встроенному алгоритму, будет распределять задания между остальными аппаратами.