В России создадут программу для управления роем дронов

Программное обеспечение будет обладать широким функционалом: подготовка полётных заданий, управление целевыми нагрузками, изменение маршрутов и контроль результатов работы дронов.

Особенностью софта также станет применение технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта, что позволит одному оператору эффективно управлять всем роем из наземного пункта.

Представители Кронштадта подчеркнули возможность адаптации программы под различные модели дронов. Оператор будет выдавать задачу ведущему беспилотнику, который, благодаря встроенному алгоритму, будет распределять задания между остальными аппаратами.