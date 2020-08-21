В России создадут программу для военных видеоконференций

”Информационно-аналитический комплекс, предназначенный для анализа и визуального представления данных, системы анализа данных из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта, система видеоконференцсвязи, построенная на отечественных технологиях”, - говорится в описании проекта группы компаний РТИ, именно она отвечает за его разработку.

При этом уже сейчас известно, что новое программное обеспечение будет защищено от хакерских атак, а в ее основу лягут разработки, созданные группой компаний РТИ. Что интересно, чуть раньше, в 2019 году, в России также начались испытания “военного интернета”. Благодаря ему вооруженные силы смогут обмениваться информацией на расстоянии нескольких тысяч километров, а каналы связи при этом будут максимально защищены от взлома и стороннего доступа.