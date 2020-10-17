В России создадут пятисекционный трамвай по принципу Lego

На данный момент предприятие занимается производством деталей для транспортного средства, передает ТАСС слова замглавы конструктора по гражданской продукции опытно-конструкторского отдела УКВЗ Константина Коломиец. Помимо этого, специалисты компании также занимаются созданием еще одной новинки, которую даже удалось собрать на 50% в опытном цехе. Речь идет о вагоне с полностью низким полом, который будет обладать и прочими особенностями, о которых пока не сообщается.

Напомним, что еще в начале 2020 года генеральный директор АО "УКВЗ" Роман Новиков заявил, что обещал создание первого опытного образца пятисекционного трамвая его заводом. По словам главы компании, отечественный вариант ничем не будет уступать европейским аналогам.