В России создадут реестр электросамокатов

Согласно новому законопроекту, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности будут включены в обязательный государственный реестр для учёта. Это означает, что каждый владелец таких средств должен будет зарегистрировать их в специальной базе данных. Предполагается, что этот закон вступит в силу с начала марта 2025 года.

Законопроект призван обеспечить контроль за соблюдением правил дорожного движения владельцами электросамокатов и подобных устройств. Кроме того, создание реестра поможет усилить механизмы контроля и управления движением таких средств. Владельцам будет необходимо зарегистрировать свои средства в течение 10 дней после их приобретения через онлайн-портал госуслуг.

В реестр будут включены данные о каждом средстве, такие как марка, модель, год выпуска, а также сведения о его владельце. Для юридических лиц это будут полное и сокращённое наименование организации, а для частных лиц — фамилия, имя, отчество и другие идентификационные данные. Это предложение направлено на обеспечение большей прозрачности и безопасности в использовании средств индивидуальной мобильности.