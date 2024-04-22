В России создадут реестр импортных видеоигр

Русская ассоциация дистрибуторов и импортёров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр») предложила правительству РФ создать реестр всех импортируемых игр. Идея появилась после запроса представителей правительства к ассоциации о расширении базы данных. В этом реестре должна содержаться информация о дистрибуторах и наименованиях игр, «одобренных в первую очередь с точки зрения содержания», чтобы бороться с нелегальными импортёрами, которые не уплачивают налоги.

Гендиректор компании-импортёра «Ачивка» Яша Хаддажи подчеркнул, что такая мера поможет устранить серых импортёров, которые экономят до 30% от стоимости товара. Однако возникают сложности с реализацией проекта, так как физические и цифровые поставки игр контролируются разными ведомствами. Минцифры заявили, что не получали предложения от ассоциации, в то время как Роспотребнадзор выразил поддержку любым мерам, направленным на защиту интересов потребителей.

Предложение «Р.А.Д.И. Видеоигр» вызвало разные мнения: в Минцифры о нем не знают, в Роспотребнадзоре выразили готовность поддержать защиту интересов потребителей, а в АПРИОРИ считают, что уже предложенная Минэкономразвитием инициатива по маркировке видеоигр вполне достаточна.