В России создадут реестр распространителей лживых новостей

Роскомнадзор готовится создать список реестр распространителей фейковых новостей на своём сайте. Об этом говорится материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

В реестр войдут издания, интернет-сообщества и отдельные лица, которые распространяют недостоверную информацию. В нём будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

В докладе уточняется: «Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков».

В России уже начал работать закон о фейковых новостях. С начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно Роскомнадзор выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. Как говорится в докладе, в настоящий момент вся она удалена.