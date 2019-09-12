В России создадут робота для работ в открытом космосе

”К концу года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов”, — выступил с заявлением Дудоров.

Важно отметить, что этап прототипирования пройден и техническое задание нового робота было подписано еще в начале 2019 года. По словам исполнительного директора компании, финальный образец робота должен быть собран до 2022 года. Также, по словам Дудорова, предварительный облик “Теледроида” уже определен, но финальное решение по его внешнему виду будет определен к декабрю этого года.