В России создадут робота с полностью искусственным интеллектом

В России могут создать полностью самостоятельного робота через 10-15 лет. Об этом рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью информационному агентству ТАСС.

Отвечая на вопрос, возможно ли создать в России робота, полностью работающего на базе искусственного интеллекта, без помощи человека, Дудоров высказал мнение, что это реально, но не раньше, чем через 10-15 лет.

Он отметил: «Мы достигнем результата, создадим искусственный интеллект для роботов, но в перспективе и, если этим будем заниматься не только мы одни, а большое количество коллективов по всей Российской Федерации. Тогда да, это вполне достижимо».

Дудоров оценил стоимость такого проекта в 5-10 млрд рублей. Он заключил: «Научить искусственный интеллект проходить какие-то тесты можно, но заставить его не только быть виртуальным, но и выполнять полезную задачу - к этому надо прийти и над этим еще надо много работать».

Сегодня с космодрома Байконур стартовала пилотируемая ракета «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту. Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Возвращение на Землю запланировано на 7 сентября 2019 года.