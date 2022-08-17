В России создадут роботов для замены снайперов

Стоит отметить, что изначально разработка Minirex стартовала ещё несколько лет назад, а впервые устройство было показано на выставке «Интерполитех-2016».

Сообщается, что устройство робот сможет подниматься по лестнице и преодолевать завалы благодаря гусенечной конструкции. Также он будет оснащён системой камер высокого разрешения и тепловизорами. Благодаря им боевая единица сможет вычислять вражеских снайперов.