В России создадут роботов для замены снайперов

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В России создадут роботов для замены снайперовВ разобранном состоянии они будут помещаться в рюкзак
Военный форум «Армия-2022» раскрыл подробности о множестве интересных новинок. Одной из них стал мобильный военный робот Minirex производства Lobaev Arms.
Основатель компании Владислав Лобаев рассказал, что его компания вернулась к идее создания данной модели после того, как несколько лет назад проект был заморожен.
Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть.
Владислав Лобаев
Стоит отметить, что изначально разработка Minirex стартовала ещё несколько лет назад, а впервые устройство было показано на выставке «Интерполитех-2016».
Сообщается, что устройство робот сможет подниматься по лестнице и преодолевать завалы благодаря гусенечной конструкции. Также он будет оснащён системой камер высокого разрешения и тепловизорами. Благодаря им боевая единица сможет вычислять вражеских снайперов.