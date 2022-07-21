В России создадут сайт и приложение специально для поиска удалённой работы

Речь идёт о проекте руководителя по интеграции с корпоративными процессами платформы Профессионалы 4.0 «Газпром нефть» Светланы Голубевой. «Атлас удалённых профессий» создан для помощи бизнесу, гражданам и учебным заведениям в поиске и организации удалённой работы. Путин положительно оценил проект и пообещал наладить контакт между «Атласом» и Минтруда.

«Для всех нас стало очевидно, что работа на удалёнке может быть весьма эффективной. Она востребована. Стало это очевидным в пандемийный период, когда значительное количество людей вынуждено было перейти на удалённую систему работы, и предприятия всячески этому способствовали для того, чтобы поддержать усилия государства по борьбе с пандемией. Но вдруг выяснилось, что как-то и комфортно, и эффективно может быть», — отметил президент, выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи нового времени».