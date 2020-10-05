В России создадут сервис для знакомства людей в возрасте старше 60 лет

Компании провели совместное исследование, направленное на изучение жизни поколения “новых старших”, то есть людей возрастной категории от 50 до 65 лет. В результате было установлено, что представители данного поколения являются активными пользователями сети. Так, по сравнению с 2019 годом средний интернет трафик на одного абонента в возрасте старше 60 лет вырос на 102%.

В ходе исследования также выяснилось, что на 71% увеличилось использование старшими сайтов знакомств за прошедший год. Однако большинство поделилось, что опыт использования сайтов знакомств был негативный. В связи с чем и было принято решение о разработке сервиса для знакомств Older. Так, по задумке, он позволит пользователям 60+ заводить знакомства и искать единомышленников по всей стране.