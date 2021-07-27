В России создадут сервис шифрованного хранения паролей для передачи учётных записей по наследству

Сейчас создаётся сайт, в рамках которого можно будет создать личный кабинет и делиться личной информацией, паролями и другими данными с теми, с кем пожелает владелец «капсулы». Тот, кому криптосейф предназначен, сможет получить к нему доступ только с того момента и на тот срок, который укажет владелец, минимальный — полгода.

Такое решение основано на технологии блокчейн. Только теперь речь идёт не о финансовых транзакциях, а передаче любых данных по этому принципу.

Напомним, блокчейн — технология идентификации участников с обеих сторон сделки и подтверждение её законности в короткий срок.