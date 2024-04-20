В России создадут систему наблюдения за вечной мерзлотой

Учёные, проводя исследования в Мурманской и Архангельской областях в рамках экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77», предлагают создать систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты в России. Они считают, что это поможет предотвратить разрушения зданий и инфраструктуры, построенных на таких грунтах.

Предложение учёных включает в себя создание государственно-частного партнёрства для разработки и внедрения системы мониторинга. Это позволит использовать как государственные ресурсы, так и возможности частных компаний, работающих в области цифровых технологий.

Некоторые специалисты также подчёркивают необходимость постоянного наблюдения за мёрзлыми грунтами, учитывая изменения климата. По их мнению, России предстоит сыграть ключевую роль в этом процессе, так как большая часть её территории находится на мерзлоте.