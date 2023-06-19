В России создадут собственный гидробеспилотник

Презентация необычной новинки, способной взлетать и садиться на воду, запланирована на 2024 год.

Гидробеспилотник является достаточно важным направлением развития, особенно в ситуациях, когда нет аэродромов или посадка пилотируемого самолёта нецелесообразна.

Иван Анцев выразил уверенность в том, что компания сможет представить собственную модель в рамках ПМЭФ 2024. Проект разрабатывается совместно с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева.

Интересным аспектом разработки гидробеспилотника является его тестирование и испытания. Иван Анцев отметил, что Нижний Новгород станет «точкой роста» для данного проекта.

Именно в этом городе расположен гидроаэродром и база, где можно проводить испытания и отрабатывать разработки.