В России создадут совместное предприятие AliExpress

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), китайского гиганта Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона. Об этом сообщили агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Объявить о закрытии сделки могут уже сегодня, 5 июня 2019 года, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Компании объявили о стратегическом партнёрстве ещё в сентябре 2018 года. В рамках сотрудничества создаётся совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ. После завершения всех транзакций, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), МегаФон (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).