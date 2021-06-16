В России создадут спецверсию истребителя Су-57 для зарубежных покупателей

По словам вице-премьера Юрия Борисова, уже сейчас ряд зарубежных партнёров России имеют «интерес к этой машине». И с каждым годом он лишь будет возрастать, пишет ТАСС. Также ожидается, что уже к 2028 году российская армия будет вооружена 76 единицами Су-57.

И для того, чтобы на экспорт истребителей был повышенный спрос, Министерство обороны РФ и КБ «Сухого» намерены произвести экспортный вариант воздушного оруижия с кабиной для двух пилотов.

Насколько актуальным будет такое конструкторское решение — покажет лишь время.