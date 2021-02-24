В России создадут спутник для отправки мышей в космос

Речь идёт о втором «поколении» аппарата, которое должно стать улучшенной версией запущенного ещё в 2013 году варианта, пишет ТАСС. Ожидается, что на борт спутника смогут погрузить несколько десятков мышей. Конечной целью запланированного эксперимента является изучение влияния невесомости и радиации на живые организмы.

В случае, если полёт состоится, то он должен будет продлиться около 1 месяца. На данный момент в рамках инициативы ведётся закупка необходимой элементной базы. Запуск «Бион-М» запланирован не ранее 2023 года.