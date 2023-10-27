В России создадут супер-антивирус

На всероссийском форуме «РОФ-IT» в Новосибирске замглавы Минцифры РФ, Александр Шотов, объявил о создании российской супер-антивирусной системы под названием «Мультисканер» Национальным технологическим центром цифровой криптографии. Эта система обладает выдающейся мощностью и способностью проверять вредоносные программы с использованием различных антивирусных сигнатур.

«Мультисканер» разработан как конкурент американской системе и представляет собой своего рода супер-антивирус. Эта система может анализировать большие объёмы сетевого трафика в режиме реального времени, выявлять потенциально опасные компоненты и принимать меры по их обезвреживанию. Таким образом, «Мультисканер» способен определить, является ли программа вредоносной или нет, что делает его надёжным инструментом для борьбы с вирусами.

Александр Шотов также отметил, что помимо «Мультисканера» Национальный технологический центр цифровой криптографии работает над разработкой встроенной криптографии для платформы «Цифровая экономика». Эти усилия направлены на укрепление кибербезопасности и создание новых технологий для защиты цифровых систем.