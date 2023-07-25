В России создадут сверхзвуковой гражданский самолёт «Стриж»

Разрабатывается новый сверхзвуковой российский частный самолёт, который получил название «Стриж». Создание демонстратора этого самолёта запланировано на 2029 год, и его особенностью станет отсутствие остекления в конструкции. Изначально «Стриж» задумывался как бизнес-джет.

Ещё в феврале 2022 года вице-премьер Денис Мантуров сообщал о возможном сотрудничестве России и ОАЭ в создании сверхзвукового пассажирского самолёта. Предполагалось, что в проекте могут участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala и российская компания «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). Этот пассажирский бизнес-джет разрабатывается в двух версиях — для 8 и 30 пассажиров.

Планы на будущее предусматривают создание демонстратора технологий сверхзвукового самолёта в 2027 году. Проект разрабатывается с 2018 года при участии ОАК и научных институтов, таких как НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» и ЦАГИ. ОАЭ также проявляют интерес к этому проекту.