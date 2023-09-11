В России создадут технологию имплантов с регулируемой проницаемостью

Группа учёных из нескольких российских университетов провела исследования, связанные с созданием имплантатов, которые могут лучше соответствовать нашим органам и тканям. Основная цель этой работы — разработать имплантаты, которые будут иметь такие же свойства, как наши настоящие органы и ткани. Это может помочь пациентам быстрее восстановиться после операций.

Исследователи использовали материал под названием никелид титана, который обладает уникальными механическими свойствами. Однако этот материал является слишком жёстким для точного соответствия костной ткани. Поэтому исследователи использовали новые методы 3D-печати и пористость, чтобы уменьшить жёсткость имплантата и сделать его более похожим на настоящую кость.

Они также обратили внимание на проницаемость имплантатов, что важно для транспортировки веществ внутри организма. Путём изменения пористости имплантата они могут контролировать его свойства и адаптировать их под конкретного пациента. Эти исследования позволяют создавать имплантаты, которые более точно копируют настоящие органы как по механическим свойствам, так и по проницаемости.