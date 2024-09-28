В России создадут терминал спутниковой связи для поездов

Компания «Бюро 1440» совместно с РЖД работает над новым проектом, который обеспечит спутниковую связь для грузовых и скоростных поездов, а также для составов дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Ключевым элементом этой системы станет универсальный абонентский терминал спутниковой связи, который будет адаптирован под разные типы вагонов и учтёт существующую цифровую инфраструктуру.

В компании подчёркивают, что цель проекта — предоставить пассажирам и команде доступ к высокоскоростному интернету в любой точке маршрута. Это должно значительно повысить комфорт и безопасность во время поездок. Как говорят представители «Бюро 1440», подобная связь может стать настоящим прорывом для железнодорожного транспорта.

Ранее в мае РЖД и «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковых технологий. В этом же месяце компания успешно запустила три низкоорбитальных спутника, которые будут использовать стандарт 5G, NTN, для связи с клиентами. Проект, напоминающий Starlink, обойдётся в 445 миллиардов рублей, при этом 329 миллиардов будут привлечены от бизнеса, а остальные средства поступят из бюджета. В рамках этого проекта планируется вывести на орбиту 383 спутника, а его реализация намечена на 2025–2030 годы.