В России создадут тесты на вероятность развития онкологии

В Сеченовском Университете началась разработка генетических тестов, которые помогут рано обнаруживать рак и определять подходящее лечение для каждого пациента. Эти тесты позволят предсказать вероятность развития некоторых видов рака. Если же человек уже заболел, медики смогут оценить, какой противоопухолевый препарат будет эффективен в конкретном случае. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Проект по разработке этих тестов продлится три года. За это время учёные создадут шесть наборов для оценки эффективности лечения рака головного мозга, рака молочной железы, рака мочевого пузыря и опухолей желудочно-кишечного тракта. Для этого учёные анализируют истории заболевания раком у пациентов и проводят исследования, чтобы определить генетические особенности этих опухолей.

В России не хватает подобных генетических тестов, хотя их использование рекомендуется в клинической практике. Об этом рассказал Андрей Замятнин, ведущий специалист Сеченовского университета. Он отметил, что важно не только разработать технологически совершенный продукт, не уступающий западным аналогам, но и адаптировать его к российской популяции, учитывая особенности генетики наших людей.

Марина Немцова, заместитель руководителя лаборатории, поделилась, что отечественные генетические тесты позволят выбирать наиболее эффективное лечение для пациентов с раком. Таргетные препараты, действующие направленно только на опухоли с определёнными мутациями, могут быть использованы при разных типах рака. Цель проекта — разработать тест-системы для различных видов опухолей, чтобы они могли быть доступными и использоваться по всей России, улучшая качество жизни онкологических пациентов.