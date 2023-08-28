В России создадут тракторы на солнечных батареях

Учёные из Саратовского Вавиловского университета разработали солнечный электротрактор, который может использоваться для селекции и семеноводства на сельскохозяйственных предприятиях. Этот трактор может снизить расходы фермеров на более чем 45%. Он оснащён солнечной батареей, которая позволяет ему работать автономно и подзаряжаться в течение дня. Это устройство помогает выполнять повседневные задачи на ферме, такие как перевозка грузов и работа с почвой.

Исследователи изучили годовые затраты на использование традиционных тракторов с двигателями внутреннего сгорания и выяснили, что использование электротрактора снижает затраты на более чем 45%. Это связано с более простой конструкцией, меньшим количеством элементов и гибкостью управления. Такой трактор особенно полезен для мелких работ на ферме, таких как уборка территории или подвоз корма.

Электротрактор снабжён солнечной батареей, которая позволяет ему работать без подзарядки в течение 8 часов при нагрузке до 20%. При наличии солнечной погоды этот запас хода может быть продлён на 2 часа. Такая система электроснабжения позволяет трактору работать в течение дня, а в перерывах подзаряжаться от солнечного модуля.

Создание электротрактора — это результат работы учёных и аспиранта Вавиловского университета. Они продолжают исследования и рассматривают возможность использования беспилотной системы управления для этого трактора. Вавиловский университет известен своей экспертизой в области аграрного образования, и этот новый проект подтверждает его вклад в развитие инноваций в сельском хозяйстве.