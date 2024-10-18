В России создадут «убийцу» видеокарт Nvidia для работы с ИИ

Российская компания Fplus сообщила о планах запустить производство серверов с отечественными ИИ-ускорителями в 2025 году. Эти ускорители разрабатываются в НТЦ «Модуль», а в первом году планируется выпустить около ста таких систем. С 2026 года производство может увеличиться до тысяч единиц. На серверах Fplus с этими ускорителями можно будет запускать различные алгоритмы, но они не подойдут для обучения ИИ.

Серверы будут поставляться с двумя типами ускорителей — «большими» NM Quad и «маленькими», NM Card. Первый вариант использует DSP-процессор К1879ВМ8Я и 64 тензорных ядра, а второй — 16 тензорных ядер. Производственные мощности в России позволяют выпускать до 35 000 ускорителей в год. Один из серверов, Fplus «Восход», уже зарегистрирован в реестре отечественного оборудования. Алексей Мельников из Fplus отметил, что они видят растущий интерес к таким системам для работы с критически важной информацией и обработки данных, где требуется высокая защита.

Американская компания Nvidia, которая является ведущим производителем чипов для ИИ, не поставляет свою продукцию в Россию из-за санкций, что затрудняет развитие местных серверных технологий. Тем не менее, российские компании активно ищут альтернативные решения. Запросы на ИИ-серверы среди госзаказчиков в этом году удвоились, а доля российских производителей на этом рынке составляет всего около 25%. Некоторые компании, такие как Kraftway, также разрабатывают мощные серверные решения, которые могут использоваться для обучения ИИ. Однако эксперты подчёркивают, что системы Fplus не смогут заменить Nvidia в задачах обучения ИИ, но могут стать конкурентоспособными в нишевых приложениях, таких как обработка изображений и сигналов.