В России создадут улучшенную версию ракетного комплекса «Гермес»

Речь о модернизировании ракетного комплекса завёл Ростех, сообщило РИА Новости. По мнению госкорпорации, разработчики не истратили весь потенциал вооружения, в связи с чем стоит продолжить его совершенствование.

Данный комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования. В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости её полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0". Возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники Бекхан Оздоев Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха

Напомним, что оригинальный «Гермес» способен запускать ракеты со скоростью 1300 м/сек. Также боевой снаряд, используемый в комплексе, имеет 28-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. При этом сам комплекс в состоянии поразить цель на расстоянии до 100 км.