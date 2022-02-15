В России создадут «умные» домофоны за 13,6 миллиарда рублей

Ожидается, что специалисты разработают сразу две модели смарт-домофонов. Оба варианта будут подготовлены компанией «ЭР-Телеком».

Аппаратной основой для новинок станут отечественные 180-нм процессоры «Миландр». При этом создание смарт-домофонов уже одобрили в Общественном экспертном совете по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по IT.

На данный момент планируется, что реализация проекта займёт от 3 до 5 лет. Из 13,6-млрд бюджета сумма в 8,8 млрд будет вложена самой «ЭР-Телеком». Оставшиеся 4,8 млрд рублей будут взяты из субсидий.