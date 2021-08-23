В России создадут умные управляемые авиабомбы для беспилотников

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании, у новых бомб улучшенные характеристики по сравнению со всеми существующими аналогами. Разработки представлены на проходящем в августе военно-техническом форуме «Армия 2021».

Отмечается, что «проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведётся не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП «Регион».