В России создадут «умный светофор»

Новгородская компания «Атлас» совместно с Инновационным научно-технологическим центром «Интеллектуальная электроника — Валдай» приступила к созданию «умного светофора», который может улучшить управление дорожным движением. В ближайшие месяцы будет собираться и анализироваться информация о дорожной обстановке, поступающая с улиц Ломоносова, Нехинской и Большой Московской. Эти данные помогут оптимизировать работу светофоров и повысить проходимость дорог.

Хотя «умные светофоры» не решат полностью проблему дорожной загруженности, они могут сделать движение более эффективным. Создание системы «Умный светофор» — это шаг к более умному и адаптивному управлению дорожным движением, что может сократить время ожидания на светофорах и улучшить общую проходимость дорог.

Это совместное усилие компании «Атлас» и ИНТЦ «Валдай», позволяет использовать передовые технологии для оптимизации дорожной инфраструктуры и улучшения условий на дорогах в Новгороде.