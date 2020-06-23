В России создадут уникальный парашют для прыжков с высоты до 80 метров, не имеющий аналогов в мире

”Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолёт, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле”, - рассказал в беседе с агентством РИА Новости советник гендиректора компании Сергей Хурсевич.

При этом, судя по словам представители “Технодинамики”, прямо сейчас в компании занимаются полноценными заводскими испытаниями “Штурма”, после чего планируется направить разработку на государственные испытания.