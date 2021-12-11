В России создадут вакцину для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон»

Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, специалистам НИЦ удалось выделить образцы «Омикрона» из организмов двух инфицированных россиян.

При этом отказываться от существующего препарата — «Спутник V» — пока не планируется. Для этого сначала необходимо убедиться в эффективности будущей вакцины.