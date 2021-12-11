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В России создадут вакцину для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон»Образцы штамма уже выделены
Специалисты российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили образцы штамма коронавируса «Омикрон» и на его основании разработали конструкцию будущей вакцины для борьбы с этим вариантом.
Об этом сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, специалистам НИЦ удалось выделить образцы «Омикрона» из организмов двух инфицированных россиян.
При этом отказываться от существующего препарата — «Спутник V» — пока не планируется. Для этого сначала необходимо убедиться в эффективности будущей вакцины.
Источник: РИА Новости