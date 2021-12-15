В России создадут вакцину на основе клеток насекомых

По его словам, впервые подобные испытания начали в ЮАР. Специфика такого препарата в том, что вирусоподобные частицы в клетках насекомых не имеют генетического материала. На основе такой вакцины можно создавать различные препараты для борьбы с разными штаммами COVID-19.

«Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведём работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — рассказал Ишмухаметов на общем собрании РАН.