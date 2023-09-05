В России создадут вакцину от аллергии на собак

Учёные из Сеченовского университета и Венского медицинского университета работают над разработкой вакцины против аллергии на собак. Аллергия на собак является распространённой проблемой, затрагивающей около 150 миллионов человек по всему миру. Этот проект направлен на создание лекарств, которые помогут облегчить жизнь тем, кто страдает от этой аллергии.

Ранее исследователи разработали вакцину SuperCat от аллергии на кошек, которая оказалась эффективнее существующих аналогов на мировом рынке. Эта вакцина готова для клинических исследований после успешных доклинических испытаний, которые показали её высокую эффективность и безопасность.

«Процесс создания вакцины был сложным и длительным совместным усилием команд в Москве и Вене. Мы собираемся начать токсикологические и клинические испытания в 2023–2024 годах и последующую регистрацию вакцины», — подчеркнул академик РАН Александр Караулов, руководитель проекта и заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета.