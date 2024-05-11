В России создадут виртуальный музей химии

Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН совместно с Министерством науки и высшего образования занялся созданием виртуального музея химии в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и инициативы «Работа с опытом» Десятилетия науки и технологий. Институт, с богатой историей, ставит перед собой задачу раскрыть эту историю и показать важность российской химии.

Научный руководитель проекта, директор ИОНХ РАН Владимир Иванов отметил, что история российской химии часто остаётся недоступной, а некоторые её эпизоды практически неизвестны. Это стало основой для создания виртуального музея химии, который будет уделять большое внимание истории отечественной химии.

Руководство нового химического портала возглавил известный научный журналист Алексей Паевский. Он подчеркнул, что их цель — создать обширную картину развития химии не только в России, но и в мире. Виртуальный музей будет включать биографии химиков, истории открытия веществ, библиотеку химических элементов, а также рассказывать о химических институтах страны и химической повседневности.