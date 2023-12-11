В России создадут высокоскоростной поезд, управлять которым будет ИИ

В России разрабатывается первый высокоскоростной поезд для железнодорожных магистралей, который будет оснащён цифровой системой управления на основе искусственного интеллекта. По словам заместителя генерального директора РЖД Олега Тони, поезд сможет достигать скорости до 400 км/ч и будет адаптирован для перевозки различных грузов, включая высокодоходные и специальные. Пассажировместимость поезда оценивается примерно в 460 человек.

Проект высокоскоростного поезда реализуется в партнёрстве между «Синара — транспортные машины» и РЖД, сборка состава планируется начать в 2026 году. Важным аспектом является импортонезависимость производства поезда. На развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в России в 2024 году планируется выделить около 21,7 млрд рублей, привлекая внебюджетные средства.