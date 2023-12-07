В России создали алмазную пилу без импортных материалов

В Росатоме создана уникальная алмазная пила для работы с широким спектром стальных и железобетонных конструкций, будь то большие площади или сложные формы. Главным образом, это новое оборудование предназначено для вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, но его также можно применять в промышленном демонтаже.

Эта алмазная канатная пила разработана с целью замещения импортных аналогов. Производство в России такого оборудования решит проблему зависимости от импорта, обеспечив доступность продукции, комплектующих, а также сервиса и диагностики. Основное преимущество этой технологии заключается в способности фрагментировать большие и сложные конструкции из стали и железобетона. Электрические приводы и пневматическая система обеспечивают долгий срок службы, удобство ремонта и высокую производительность по сравнению с гидравлическими аналогами.

Оборудование, разработанное в Росатоме, предлагает автоматические системы безопасности, лёгкость установки, высокий стартовый момент и эффективность резки. Пила также оснащена программируемой электроникой с расширенными функциональными возможностями для оператора. Эти канатные пилы могут быть индивидуально спроектированы и изготовлены под конкретные задачи заказчика, а также дополнены специализированными аксессуарами и модулями.

«Алмазные канатные пилы, созданные в России, станут конкурентоспособной альтернативой иностранным брендам, ранее преобладавшим на рынке», заверил Эдуард Никитин, директор по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов в АО «ТВЭЛ».