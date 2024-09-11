В России создали аналог Оземпика, который надо пить, а не колоть

Препарат представляет собой капсулы для перорального приема, что отличает его от аналогичных препаратов, таких как инъекционный «Оземпик».

«Дипиарон» стимулирует выработку в кишечнике инкретинов — гормонов, способствующих выбросу инсулина, благодаря чему сахар быстро переходит в ткани, что нормализует уровень глюкозы в крови.

Препарат обещает быть эффективным не только для лечения диабета, но и для борьбы с ожирением, стоимость которого будет в несколько раз ниже, чем у зарубежных аналогов.

Разработка «Дипиарона» получила одобрение Минздрава России и уже начат набор пациентов для участия в клинических испытаниях.