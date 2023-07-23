Наука и технологии
22:22, 23 июля 2023
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В России создали атомные датчики, которые обезопасят весь мир

Эти датчики будут применять на ядерных электростанциях

Учёные из России создали термоустойчивые оптоволоконные датчики для обеспечения безопасности ядерных реакторов

Научники из Института радиотехники и электроники Российской академии наук разработали особые оптико-волоконные датчики, которые устойчивы к высоким температурам и радиации.

Эти устройства состоят из световодной нити из кварцевого стекла, в которой есть специальные каналы с датчиками, реагирующими на деформацию волокна. Эти датчики вставляют в технологические каналы, где находятся тепловыделяющие сборки. Когда каналы меняют свою форму, датчики предупреждают об опасных ситуациях.

Датчики имеют диаметр 2,1 мм и длину измерительной части 10 м, что позволяет контролировать форму канала на всей высоте реактора. Это дает возможность исследовать геометрию тепловыделяющих сборок на работающем реакторе без его остановки и изъятия топлива. Это существенно экономит деньги, так как остановка реактора приводит к потере производства электроэнергии. В настоящее время эти датчики уже установлены на некоторых реакторах РБМК на атомных станциях. В будущем они могут быть использованы на других атомных станциях по всему миру.

Также подобные устройства могут быть применены в других отраслях народного хозяйства, например, для контроля состояния нефтепроводов или железных дорог.

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