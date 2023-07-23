В России создали атомные датчики, которые обезопасят весь мир

Научники из Института радиотехники и электроники Российской академии наук разработали особые оптико-волоконные датчики, которые устойчивы к высоким температурам и радиации.

Эти устройства состоят из световодной нити из кварцевого стекла, в которой есть специальные каналы с датчиками, реагирующими на деформацию волокна. Эти датчики вставляют в технологические каналы, где находятся тепловыделяющие сборки. Когда каналы меняют свою форму, датчики предупреждают об опасных ситуациях.

Датчики имеют диаметр 2,1 мм и длину измерительной части 10 м, что позволяет контролировать форму канала на всей высоте реактора. Это дает возможность исследовать геометрию тепловыделяющих сборок на работающем реакторе без его остановки и изъятия топлива. Это существенно экономит деньги, так как остановка реактора приводит к потере производства электроэнергии. В настоящее время эти датчики уже установлены на некоторых реакторах РБМК на атомных станциях. В будущем они могут быть использованы на других атомных станциях по всему миру.

Также подобные устройства могут быть применены в других отраслях народного хозяйства, например, для контроля состояния нефтепроводов или железных дорог.